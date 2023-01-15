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Галкин и Пугачева выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Общество
Галкин и Пугачева выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) и его супруга, певица Алла Пугачева выразили соболезнования в связи со смертью актера и певца Вахтанга Кикабидзе.

Галкин назвал кончину Кикабидзе невосполнимой утратой, а самого артиста — человеком великого таланта и чести. Оказалось, они должны были увидеться на днях в Грузии.

«Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким», — написал Галкин в социальных сетях.

Он сопроводил пост видеозаписью, на которой Кикабидзе исполняет песню «Мои года — мое богатство». О смерти артиста стало известно 15 января. За день до этого скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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