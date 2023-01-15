Галкин и Пугачева выразили соболезнования в связи со смертью Вахтанга Кикабидзе

Юморист Максим Галкин✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ) и его супруга, певица Алла Пугачева выразили соболезнования в связи со смертью актера и певца Вахтанга Кикабидзе.
Галкин назвал кончину Кикабидзе невосполнимой утратой, а самого артиста — человеком великого таланта и чести. Оказалось, они должны были увидеться на днях в Грузии.
«Глубокие соболезнования от меня и Аллы родным и близким», — написал Галкин в социальных сетях.
Он сопроводил пост видеозаписью, на которой Кикабидзе исполняет песню «Мои года — мое богатство». О смерти артиста стало известно 15 января. За день до этого скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами