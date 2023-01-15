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Глава ОВА Ровненской области заявил о минировании границы с Белоруссией

Армия
Глава ОВА Ровненской области заявил о минировании границы с Белоруссией

Периметр украинско-белорусской границы в Ровненской области заминирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

По его словам, на севере области продолжается строительство инженерных и фортификационных сооружений, а часть региона составляют сплошные леса и болота. Всего власти региона намерены укрепить 229 километров границы с Белоруссией, сообщили в Ровненской ОВА.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела в Ровненской области, у границы с Белоруссией, антидиверсионные учения. Сотрудники ведомства отрабатывали действия по пресечению проникновения на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп.
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