Глава ОВА Ровненской области заявил о минировании границы с Белоруссией

Периметр украинско-белорусской границы в Ровненской области заминирован. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Коваль.
По его словам, на севере области продолжается строительство инженерных и фортификационных сооружений, а часть региона составляют сплошные леса и болота. Всего власти региона намерены укрепить 229 километров границы с Белоруссией, сообщили в Ровненской ОВА.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины провела в Ровненской области, у границы с Белоруссией, антидиверсионные учения. Сотрудники ведомства отрабатывали действия по пресечению проникновения на территорию Украины диверсионно-разведывательных групп.