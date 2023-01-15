Швыдкой признался, что его отношения с Кикабидзе прошли через всю жизнь

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и телеведущий Михаил Швыдкой прокомментировал новость о смерти грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Общественный деятель признался, что его отношения с артистом прошли через всю жизнь.
Швыдкой напомнил, что его жена играла стюардессу в фильме «Мимино». По словам спецпредставителя президента, съемки Кикабидзе с армянским актером Фрунзиком Мкртчяном в этой ленте стали символом дружбы народов.
«Мои отношения с Вахтангом прошли через всю жизнь, это больше, чем восхищение его актерскими качествами, это и человеческая привязанность», — подчеркнул телеведущий.
Общественный деятель восхищен тем, как актер выразил любовь грузина к родной земле. Певец дал понимание, что национальное — это не только застолье и тосты, пояснил Швыдкой в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Это было очень пронзительно и важно для всех, резюмировал спецпредставитель президента.
Новость о смерти Кикабидзе поступила 15 января. Актер скончался на 85-м году жизни. Похороны певца пройдут в Тбилиси.