Швыдкой признался, что его отношения с Кикабидзе прошли через всю жизнь

Общественный деятель восхищен тем, как актер выразил любовь грузина к родной земле. Певец дал понимание, что национальное — это не только застолье и тосты, пояснил Швыдкой в комментарии радиостанции «Говорит Москва». Это было очень пронзительно и важно для всех, резюмировал спецпредставитель президента.