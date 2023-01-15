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Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал Кокорина сильнейшим футболистом России

Спорт
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал Кокорина сильнейшим футболистом России

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил уровень мастерства экс-форварда красно-белых Александра Кокорина.

Массимо Каррера признался, что считает форварда «Ариса» Александра Кокорина самым сильным футболистом России. Соответствующее мнение итальянский тренер озвучил в разговоре с журналистами «РБ Спорт».

«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — подчеркнул Карррера.

Кокорин был арендован «Арису» итальянской «Фиорентиной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего, забившего пять мячей в 11 матчах чемпионата Кипра нынешнего сезона, в 800 тысяч евро.
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