Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал Кокорина сильнейшим футболистом России

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил уровень мастерства экс-форварда красно-белых Александра Кокорина.
Массимо Каррера признался, что считает форварда «Ариса» Александра Кокорина самым сильным футболистом России. Соответствующее мнение итальянский тренер озвучил в разговоре с журналистами «РБ Спорт».
«На мой взгляд, Александр Кокорин — самый сильный российский футболист, которого я видел. У него безумные качества», — подчеркнул Карррера.
Кокорин был арендован «Арису» итальянской «Фиорентиной». Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского нападающего, забившего пять мячей в 11 матчах чемпионата Кипра нынешнего сезона, в 800 тысяч евро.