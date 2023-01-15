Стало известно, туристы из каких стран активнее всего борются за лежаки у бассейна

Немецкий комментатор поддержал мнение англичанина. Он добавил, что во время последнего отпуска в Греции, только британцы вставали в шесть утра, чтобы развесить на лежаки свои полотенца. Другой пользователь соцсети отметил, что французы в данном вопросе тоже ведут себя агрессивно. Некоторые из них просыпаются в пять утра и занимают места у бассейна.