Стало известно, туристы из каких стран активнее всего борются за лежаки у бассейна

Некоторые путешественники готовы вставать до восхода солнца, чтобы успеть занять лежаки у бассейна. Стало известно, представители какой нации проявляют больше всего агрессии в данном вопросе.
Туристы из разных стран обсудили в соцсетях самых заядлых любителей битв за «место под солнцем». Первое место заняли британцы, что они сами и признали.
«Я в английском отеле в Испании, и могу подтвердить наглядно — это мы, британцы. Здесь полно лежаков, занятых полотенцами — и ни одного немца в отеле», — передает слова одного из туристов «Турпром».
Немецкий комментатор поддержал мнение англичанина. Он добавил, что во время последнего отпуска в Греции, только британцы вставали в шесть утра, чтобы развесить на лежаки свои полотенца. Другой пользователь соцсети отметил, что французы в данном вопросе тоже ведут себя агрессивно. Некоторые из них просыпаются в пять утра и занимают места у бассейна.