Правительство Венгрии опубликовало подробные результаты консультации о санкциях

Правительство Венгрии предоставило подробности итогов национальных консультаций по вопросу о санкциях против России. Публикация появилась в соцсетях властей.
Согласно полученной информации, ограничительные меры по нефти не поддерживают 97,5% респондентов. Также опрошенные выступили против санкций, которые касаются поставок газа и тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Более 96% венгров не поддержали рестрикции, повлекшие трудности в сфере туризма.
Отмечается, что в голосовании приняли участие более 1 миллиона граждан. Около 84% респондентов отправили заполненные анкеты по почти. Остальные воспользовались онлайн-сервисом.
Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что страна не может отказаться от российского газа.