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Правительство Венгрии опубликовало подробные результаты консультации о санкциях

Политика
Правительство Венгрии опубликовало подробные результаты консультации о санкциях

Правительство Венгрии предоставило подробности итогов национальных консультаций по вопросу о санкциях против России. Публикация появилась в соцсетях властей.

Согласно полученной информации, ограничительные меры по нефти не поддерживают 97,5% респондентов. Также опрошенные выступили против санкций, которые касаются поставок газа и тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Более 96% венгров не поддержали рестрикции, повлекшие трудности в сфере туризма.

Отмечается, что в голосовании приняли участие более 1 миллиона граждан. Около 84% респондентов отправили заполненные анкеты по почти. Остальные воспользовались онлайн-сервисом.

Ранее госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что страна не может отказаться от российского газа.
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