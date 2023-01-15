Правительство Венгрии опубликовало подробные результаты консультации о санкциях

Согласно полученной информации, ограничительные меры по нефти не поддерживают 97,5% респондентов. Также опрошенные выступили против санкций, которые касаются поставок газа и тепловыделяющих элементов для ядерных реакторов. Более 96% венгров не поддержали рестрикции, повлекшие трудности в сфере туризма.