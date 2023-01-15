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Турция отклонила предложение мирового энергогиганта о сотрудничестве в Черном море

Экономика
Турция отклонила предложение мирового энергогиганта о сотрудничестве в Черном море

Турция отклонила запрос одного из мировых энергетических гигантов на совместную разработку нового месторождения газа в Черном море, пишет газет Sabah. При этом название компании не оглашается.

Анкаре предлагалось обналичить половину рыночной стоимости извлеченного сырья, а также провести операции по разведке, добыче и продаже природного газа на мировой рынок в последующий период. Турецкая сторона отказалась от такого сотрудничества.

Запасы нового месторождения голубого топлива оцениваются в 58 млрд кубометров, а в общей сложности на черноморском участке можно добыть 710 млрд кубометров общей стоимостью в 1 трлн долларов.
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