Турция отклонила предложение мирового энергогиганта о сотрудничестве в Черном море

Турция отклонила запрос одного из мировых энергетических гигантов на совместную разработку нового месторождения газа в Черном море, пишет газет Sabah. При этом название компании не оглашается.
Анкаре предлагалось обналичить половину рыночной стоимости извлеченного сырья, а также провести операции по разведке, добыче и продаже природного газа на мировой рынок в последующий период. Турецкая сторона отказалась от такого сотрудничества.
Запасы нового месторождения голубого топлива оцениваются в 58 млрд кубометров, а в общей сложности на черноморском участке можно добыть 710 млрд кубометров общей стоимостью в 1 трлн долларов.