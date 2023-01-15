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В Ленобласти спасатели обнаружили наркотики во время тушения пожара в жилом доме

Происшествия
В Ленобласти спасатели обнаружили наркотики во время тушения пожара в жилом доме

Спасатели обнаружили канистры и бочки с неизвестными веществами, а также наркотическую смесь в Выборгском районе Петербурга. Инцидент произошел во время тушения пожара на улице Верхняя, сообщает телеканал 78.ru.

В ходе ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли в помещении множество емкостей с неизвестным содержимым. Они вызвали силовиков, которые изъяли вещества для определения их происхождения. Установлено, что 45-летний хозяин дома сдавал его в аренду безработному. Полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).
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