В Ленобласти спасатели обнаружили наркотики во время тушения пожара в жилом доме

В ходе ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб нашли в помещении множество емкостей с неизвестным содержимым. Они вызвали силовиков, которые изъяли вещества для определения их происхождения. Установлено, что 45-летний хозяин дома сдавал его в аренду безработному. Полиция ищет подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств).