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Подруга россиянки Елены Бандуро верит, что девушка выжила после авиакатастрофы в Непале

Общество
Подруга россиянки Елены Бандуро верит, что девушка выжила после авиакатастрофы в Непале

Знакомая россиянки Елены Бандуро, оказавшейся среди пассажиров рухнувшего в Непале самолета, высказалась после происшествия.

Сейчас связи с девушкой нет, рассказала ее подруга. В последний раз Елена была онлайн в 6:26 утра. Бадуро также выкладывала фотографию из самолета.

«Искренне верю, что каким-то образом это все-таки не она или, в крайнем случае, она в списке выживших. Ждем официальных новостей», — приводит слова подруги россиянки «Газета.RU».

Зачастую Елена предпочитала путешествовать с кем-то вдвоем, добавила девушка. Своими впечатлениях от поездок Бандуро делилась в личном блоге.
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