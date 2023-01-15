Подруга россиянки Елены Бандуро верит, что девушка выжила после авиакатастрофы в Непале

Знакомая россиянки Елены Бандуро, оказавшейся среди пассажиров рухнувшего в Непале самолета, высказалась после происшествия.
Сейчас связи с девушкой нет, рассказала ее подруга. В последний раз Елена была онлайн в 6:26 утра. Бадуро также выкладывала фотографию из самолета.
«Искренне верю, что каким-то образом это все-таки не она или, в крайнем случае, она в списке выживших. Ждем официальных новостей», — приводит слова подруги россиянки «Газета.RU».
Зачастую Елена предпочитала путешествовать с кем-то вдвоем, добавила девушка. Своими впечатлениях от поездок Бандуро делилась в личном блоге.