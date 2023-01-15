Пушков усомнился в желании Германии поставлять танки Leopard на Украину

Германия испытывает серьезное давление со стороны США, но все же не горит желанием поставлять на Украину танки Leopard. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
По словам сенатора, после того, как в Пентагоне высказались за поставки танков Leopard на Украину, давление по этому вопросу на Берлин будет все более возрастать.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда заявил о намерении Варшавы передать Киеву танки Leopard. В Германии сразу завили, что на поставку этого вида вооружений в третьи страны требуется согласие немецкого правительства, которое Берлин не давал.