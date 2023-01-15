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Бывший сотрудник Белого дома признал способность России без проблем захватить всю Европу

Политика
Бывший сотрудник Белого дома признал способность России без проблем захватить всю Европу

Россия могла бы без всяких проблем захватить всю Европу. Такими выводами поделился экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

По словам бывшего подчиненного 40-го президента США Рональда Рейгана, европейские запасы оружия истощились из-за конфликта на Украине. Поэтому Москва может занять большие территории без всяких трудностей.

«Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — считает Робертс.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва не хочет войны, поэтому Россия выдвинула свои идеи по безопасности.
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