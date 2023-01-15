Бывший сотрудник Белого дома признал способность России без проблем захватить всю Европу

Россия могла бы без всяких проблем захватить всю Европу. Такими выводами поделился экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.
По словам бывшего подчиненного 40-го президента США Рональда Рейгана, европейские запасы оружия истощились из-за конфликта на Украине. Поэтому Москва может занять большие территории без всяких трудностей.
«Россия могла бы просто пересечь оставшиеся без оружия Прибалтику и Финляндию, обойти Германию, через нее попасть во Францию, а оттуда — в Сербию, отрезав и окружив Восточную и Западную Европу», — считает Робертс.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва не хочет войны, поэтому Россия выдвинула свои идеи по безопасности.