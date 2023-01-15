Петербургские коммунальщики насмешили жителей Парнаса «уборкой» снега воздуходувами

Работа коммунальных служб и губернатора Петербурга Александра Беглова еще с прошлого года вызывает у местных жителей множество вопросов. Власти и профильные ведомства не могут навести в городе на Неве порядок, очистить его от снега и льда, которые препятствуют комфортному передвижению транспорта и пешеходов. Из-за частого гололеда в Северной столице за эту зиму уже травмировались более ста человек.