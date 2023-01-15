Телеведущий Андрей Ургант поздравил с днем рождения актера Валерия Баринова

Сегодня, 15 января, дни рождения отмечают кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский и актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов. Знаменитости уже получают поздравления от коллег и близких. Так, Кончаловского поздравил заслуженный артист РФ Виталий Кищенко. А актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант в беседе с ФАН адресовал теплые пожелания народному артисту, актеру Баринову, которому сегодня исполнилось 77 лет.