Телеведущий Андрей Ургант поздравил с днем рождения актера Валерия Баринова

Сегодня, 15 января, дни рождения отмечают кинорежиссер, сценарист, продюсер Егор Кончаловский и актер театра и кино, народный артист РФ Валерий Баринов. Знаменитости уже получают поздравления от коллег и близких. Так, Кончаловского поздравил заслуженный артист РФ Виталий Кищенко. А актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант в беседе с ФАН адресовал теплые пожелания народному артисту, актеру Баринову, которому сегодня исполнилось 77 лет.
«Валерочка, дорогой, с днем рождения. Когда мы уже перешагнули некий барьер возрастной, что такое день рождения? Когда мама жила, это был праздник для мамы. А теперь, когда, например, моей мамы уже нет, я не знаю, как у тебя обстоят дела с этим, мне день рождения не важен. Мне важно, чтобы страна процветала, чтобы люди были здоровые, чтобы близкие были рядом, вот и все. Я тебе этого и желаю. А поскольку я лично объявил 2023 год годом счастья по всему миру, это должно быть уже широко известно, то ты абсолютно вписываешься в мою схему. Я желаю тебе счастья и удачи», — отметил собеседник ФАН.
Ранее телеведущий и актриса Кристина Кузьмина подвели гуманитарные итоги года в медиацентре «Патриот». Артисты рассказали, как видят грядущий год и на что возлагают надежды.