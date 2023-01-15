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Лидер Сербии Вучич поблагодарил посла РФ Боцан-Харченко за поддержку в ситуации с Косово

Политика
Лидер Сербии Вучич поблагодарил посла РФ Боцан-Харченко за поддержку в ситуации с Косово

Россия поддерживает Сербию на международных форумах в вопросе Косово. Об этом заявил президент республики Александр Вучич.

Лидер Сербии принял в Белграде посла России Александра Боцан-Харченко. Вучич поблагодарил дипломата за поддержку в ситуации с Косово.

«Президент Вучич еще раз поблагодарил за поддержку, которую Россия в этом смысле оказывает Сербии на международных форумах», — рассказали в администрации сербского лидера.

Стороны также обсудили отношения Москвы и Белграда. Основной упор в беседе был сделан на область культуры.

Вучич напомнил, что в ситуации с Косово Сербия пытается сохранить мир и стабильность в регионе. Белград выступает за соблюдение международного права.
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