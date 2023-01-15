Режиссер Александр Адабашьян назвал смерть Инны Чуриковой колоссальной потерей

Ушла из жизни в возрасте 79 лет актриса театра и кино, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова. Воспоминаниями об артистке в беседе с ФАН поделился художник-постановщик, актер, кинорежиссер Александр Адабашьян.