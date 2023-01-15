Режиссер Александр Адабашьян назвал смерть Инны Чуриковой колоссальной потерей

Ушла из жизни в возрасте 79 лет актриса театра и кино, народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Инна Чурикова. Воспоминаниями об артистке в беседе с ФАН поделился художник-постановщик, актер, кинорежиссер Александр Адабашьян.
Собеседник рассказал, что в свое время часто пересекался с актрисой, например, на различных фестивалях.
«Есть выражение — невосполнимая утрата. В данном же случае — утрата не восполняемая. Так же говорят: «Незаменимых нет». Не заменимые все равно кем-то заменяются, иногда хуже, иногда лучше. Здесь же речь идет о незаменяемом человеке, потому что другого такого нет даже близко», — заявил кинодраматург.
Александр Адабашьян также отметил, что, на его взгляд, Инна Чурикова представляла собой образец профессионала высшей пробы.
«За всю ее профессиональную жизнь ни разу не было ощущения, будто она играет то, что ей не по силам, не по уму, не по зубам, не по интуиции. Не было такого жанра, в котором она ни была бы сразу, как рыба в воде: очень серьезные драматические роли, высоко интеллектуальная классика, бурлеск. В ее биографии можно найти все», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он подчеркнул, что уход актрисы из жизни создал в нашей культуре пустоту, которую уже ничем не заполнить.
«Это штучные люди. Таких больше не делают, как она, Леша Петренко или недавно умерший Леша Артемьев. Будут другие артисты, композиторы, художники, но все это будет другое. Совсем другое. Это действительно колоссальная потеря», — подытожил заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Ранее режиссер Владимир Бортко поделился с ФАН воспоминаниями об Инне Чуриковой. Он отметил, что на съемках экранизации романа «Идиот» сразу понял, что имеет дело с гениальной актрисой.