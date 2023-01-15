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Число жертв при падении ракеты на дом в Днепре достигло 21

Происшествия
Число жертв при падении ракеты на дом в Днепре достигло 21

В городе Днепр ракета попала в многоквартирный дом. Руководитель областного совета Николай Лукашук подтвердил, что жертвами стал 21 человек. Среди погибших есть ребенок.

Количество раненых достигло 73 граждан, среди которых есть 14 несовершеннолетних. Судьба 35 человек пока неизвестна. Спасатели продолжают искать людей под завалами.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что трагедия в Днепре произошла вследствие того, что украинская система ПВО сбила ракету, которая и упала на подъезд.
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