Подруга Кикабидзе Нани Брегвадзе рассказала, что он общался глазами перед смертью

Грузинская певица Нани Брегвадзе, дружившая с актером и эстрадным исполнителем Вахтангом Кикабидзе, рассказала о последних днях его жизни. По словам народной артистки СССР, перед смертью певец общался только глазами.
Кикабидзе не мог говорить и лишь морганием давал понять, что слышит окружающих. Когда актер лежал в больнице, родные спросили, хочет ли он увидеться с Брегвадзе. В ответ артист медленно моргнул и слегка улыбнулся, поделилась певица.
По словам подруги, близкие уже были морально готовы к смерти Кикабидзе. Однако все же оставалась надежда, что певец выкарабкается, отметила артистка в беседе со «Звездой». Брегвадзе опечалена смертью друга.
«Мы все потеряли необыкновенного актера, необыкновенного человека с замечательным чувством юмора», — подчеркнула певица.
Напомним, о смерти Кикабидзе стало известно 15 января. Актера похоронят в Тбилиси в соответствии с его завещанием. Певец будет покоиться рядом с женой, ушедшей в 2021 году.