Подруга Кикабидзе Нани Брегвадзе рассказала, что он общался глазами перед смертью

Кикабидзе не мог говорить и лишь морганием давал понять, что слышит окружающих. Когда актер лежал в больнице, родные спросили, хочет ли он увидеться с Брегвадзе. В ответ артист медленно моргнул и слегка улыбнулся, поделилась певица.