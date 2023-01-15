Павлиашвили заявил, что вместе с Кикабидзе ушла эпоха большого людского счастья

Певец и композитор Сосо Павлиашвили высказался о смерти своего коллеги Вахтанга Кикабидзе. Он считает, что с кончиной артиста ушла целая эпоха людского счастья.
«Без преувеличения можно сказать, что это абсолютная эпоха. Эпоха счастья людского, доброты, безграничной доблести, радости и таланта», — заявил Павлиашвили изданию «Абзац».
По словам композитора, именно с помощью Кикабидзе он начал свою карьеру на эстраде. Павлиашвили верит, что именно его коллега прославил все грузинское и высоко поднял флаг страны.
Смерть Кикабидзе — это потеря не только всего грузинского, но и русскоговорящего народа. Актер создавал тот пазл, который называется человечностью. И не только в Грузии, но и во всем мире.