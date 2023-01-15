Служба безопасности Украины должна провести проверку в отношении внештатного советника офиса президента страны Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Такое заявление сделал мэр Днепропетровска Борис Филатов.
Так он отреагировал на инцидент в городе, повлекший обрушение подъезда жилого дома. По мнению Филатова, на Арестовича «явно кто-то делает ставку» в Киеве.
«Я с первого дня... говорил, что Арестович — самовлюбленный скот и помойный рот», — возмутился градоначальник.
На Украине продолжается специальная операция, направленная на демилитаризацию и денацификацию страны. В Кремле не раз отмечали, что целью кампании является защита людей от геноцида со стороны киевского режима.