Путин проведет совещание с Совбезом РФ и посетит Петербург на следующей неделе

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с представителями Совета безопасности РФ, сообщили журналисты.
По информации СМИ, у главы государства также запланировано рабочее совещание по экономическим вопросам. Плюс ко всему Владимир Путин намерен принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию блокады Ленинграда.
«Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге», — сказали на телеканале «Россия-1».
Ранее сообщалось, что Владимир Путин прокатил белорусского коллегу Александра Лукашенко по Петербургу на машине Aurus.