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Путин проведет совещание с Совбезом РФ и посетит Петербург на следующей неделе

Политика
Путин проведет совещание с Совбезом РФ и посетит Петербург на следующей неделе

Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание с представителями Совета безопасности РФ, сообщили журналисты.

По информации СМИ, у главы государства также запланировано рабочее совещание по экономическим вопросам. Плюс ко всему Владимир Путин намерен принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию блокады Ленинграда.

«Предстоит командировка. 80-летие прорыва блокады Ленинграда. Президент, конечно, будет в этот день в Санкт-Петербурге», — сказали на телеканале «Россия-1».

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прокатил белорусского коллегу Александра Лукашенко по Петербургу на машине Aurus.
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