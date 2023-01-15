Информация о Назарове пропала с сайта МХТ имени Чехова после новости об увольнении актера

Появилось еще одно подтверждение увольнения актера Дмитрия Назарова из МХТ имени Чехова. Имя звезды сериала «Кухня» исчезло с сайта театра, выяснил ФАН.
Новость об увольнении Назарова появилась в СМИ два дня назад. Сам актер в беседе с журналистами говорил, что ничего об этом не знает. При этом в МХТ подтверждали, что артист поговорил с худруком Константином Хабенским, после чего было принято решение об увольнении.
Имя Назарова больше не значится в списке актеров театра на официальном сайте. Информацию убрали с ресурса довольно быстро. Для сравнения, имя сбежавшего из России актера Анатолия Белого значилось на сайте МХТ еще две недели после увольнения.
Напомним, Дмитрий Назаров публично критикует Россию и патриотов. Кроме того, актер выступил против спецоперации, но продолжал заключать госконтракты после ее начала.