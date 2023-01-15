Информация о Назарове пропала с сайта МХТ имени Чехова после новости об увольнении актера

Новость об увольнении Назарова появилась в СМИ два дня назад. Сам актер в беседе с журналистами говорил, что ничего об этом не знает. При этом в МХТ подтверждали, что артист поговорил с худруком Константином Хабенским, после чего было принято решение об увольнении.