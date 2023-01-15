Родственники разбившейся в Непале россиянки сообщили, что девушка была беременна

Россиянка Елена Бандуро, которая была на борту разбившегося в Непале самолета, ждала ребенка, сообщила сестра москвички.
Бандуро была блогером и работала в SMM. Перед взлетом она опубликовала в соцсетях селфи из салона разбившегося самолета, передает kp.ru.
«Лена была беременна. На прошлой неделе Лена сообщила родным эту радостную новость. Она сделала УЗИ. Видны были ручки и ножки малютки, очертания. Ждали девочку», — рассказала сестра Бандуро.
Она также сообщила, что девушка летела в Непал к своему гражданскому мужу Максиму. Мужчину уже оповестили о трагедии, он ищет возлюбленную по местным больницам и моргам.
Самолет АTR 72 разбился при наборе высоты недалеко от города Покхара. Пилот отвел судно от жилых районов и направил его в ущелье. По предварительной информации, из 72 человек на борту выжили двое, судьба еще двоих пока не известна.