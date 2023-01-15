Восемь человек погибли и 25 пострадали после трех взрывов в сомалийской провинции Хиран

Сразу три мощных взрыва прогремели в самом центре Сомали. В результате ЧП погибли восемь человек. Еще 25 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, пишет портал Garowe Online. Также сообщается о повреждении нескольких зданий, включая мечеть.