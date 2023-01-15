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Восемь человек погибли и 25 пострадали после трех взрывов в сомалийской провинции Хиран

Происшествия
Восемь человек погибли и 25 пострадали после трех взрывов в сомалийской провинции Хиран

Сразу три мощных взрыва прогремели в самом центре Сомали. В результате ЧП погибли восемь человек. Еще 25 были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести, пишет портал Garowe Online. Также сообщается о повреждении нескольких зданий, включая мечеть.

Инцидент произошел 14 января в провинции Хиран. Два взрыва прогремели в городе Джалалакси, третий — в Булобурде. Как сообщает источник, бомбы были заложены в автомобилях. Предварительно, ответственность за случившееся взяла радикальная исламистская группировка «Аш-Шабаб»✱ (экстремистская группировка, которая является ответвлением организации «Аль-Каида»✱(запрещена в РФ).

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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