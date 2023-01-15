Марина Дюжева неоднозначно прокомментировала смерть Кикабидзе

Актриса Марина Дюжева неоднозначно прокомментировала смерть грузинского актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Она заявила, что скорбит по тому человеку, которым артист был раньше.
Дюжева играла вместе с Кикабидзе в фильме «Мимино». Актриса сыграла адвоката Светлану Георгиевну. Она призналась, что скорбит по тому человеку, которым актер был до того, как наговорил гадостей о России. Артисты общались только на съемках, но не в жизни.
«Сейчас такого фильма нельзя было бы снять, потому что те, кто были друзьями, стали врагами. А самый страшный враг – это твой бывший друг. А тогда такое в голову никому не могло прийти», — заявила Дюжева изданию «Подъем».
Она призналась, что раньше не понимала фильм «Мимино». Только после развала СССР ей пришло осознание, что эта картина является настоящим памятником, который посвящен дружбе людей разных национальностей.
Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. Официальной причины смерти пока не назвали, но ФАН выяснил, что актер умер от остановки сердца.