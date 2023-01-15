Марина Дюжева неоднозначно прокомментировала смерть Кикабидзе

Дюжева играла вместе с Кикабидзе в фильме «Мимино». Актриса сыграла адвоката Светлану Георгиевну. Она призналась, что скорбит по тому человеку, которым актер был до того, как наговорил гадостей о России. Артисты общались только на съемках, но не в жизни.