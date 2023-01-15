Власти Перу объявили режим ЧП из-за антиправительственных протестов

В частности, режим чрезвычайного положения объявлен в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Диос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа. Кроме того, особый правовой режим также будет действовать на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть. Речь идет о Южном и Северном Панамериканское шоссе, Центральном шоссе, Южном дорожном коридоре Апуримак—Куско—Арекипа и Южном Межокеанском Дорожном коридоре. Действие режима ЧП продлится 30 дней.