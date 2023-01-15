Власти Перу объявили режим ЧП из-за антиправительственных протестов

Лима, 15 января. Власти Перу объявили режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны из-за непрекращающихся народных протестов, которые начались после отставки президента Педро Кастильо.
Указ о введении режима ЧП был опубликован изданием Elperuano. Согласно обнародованному документу, вице-президент Дина Болуарте, которая в настоящее время исполняет обязанности главы государства, дала поручение национальной полиции и армии страны «навести порядок» в ряде южных регионов государства.
В частности, режим чрезвычайного положения объявлен в департаментах Пуно, Куско, Лима, в самостоятельной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Диос, в районе Тората в провинции Марискаль-Ньето департамента Мокегуа. Кроме того, особый правовой режим также будет действовать на нескольких трассах, входящих в национальную дорожную сеть. Речь идет о Южном и Северном Панамериканское шоссе, Центральном шоссе, Южном дорожном коридоре Апуримак—Куско—Арекипа и Южном Межокеанском Дорожном коридоре. Действие режима ЧП продлится 30 дней.
К данным мерам руководство страны прибегло в связи с «различными социальными конфликтами, зарегистрированными с 4 января 2023 года в вышеупомянутых районах, которые приводят к актам насилия и вандализма в отношении государственных и частных учреждений, посягательствам на личную неприкосновенность граждан и властей, а также блокады дорог в различных точках страны».
Помимо прочего, в департаменте Пуно, который стал одним из основных очагов акций гражданского неповиновения, на 10 дней вводится комендантский час с 20:00 до 4:00.
«Главное командование национальной полиции Перу рекомендует объявить обязательную социальную иммобилизацию в департаменте Пуно в качестве дополнительной меры к объявлению чрезвычайного положения», — говорится в сообщении.
Массовые протесты в Перу вспыхнули в конце прошлого года после того, как противостояние между президентом страны Педро Кастильо и контролируемым оппозицией парламентом привело к отстранению главы государства от власти. Против бывшего учителя Кастильо были выдвинуты обвинения в попытке государственного переворота.
Социалист Кастильо пользуется большой поддержкой среди жителей сельских районов страны, которые вышли на массовые протесты, требуя снятия с «народного» президента всех обвинений. В ходе демонстраций не обошлось без стычек с полицией: в результате погибло более 30 человек, еще более 500 получили ранения.