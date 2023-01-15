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Москвич ударом топора убил брата в подмосковном СНТ «Биолог»

Происшествия
Москвич ударом топора убил брата в подмосковном СНТ «Биолог»

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство в Подмосковье. Преступление было совершено на территории СНТ «Биолог», сообщил канал РЕН ТВ.

В дачном массиве был найден труп 33-летнего жителя Москвы. Он скончался, получив удар топором по голове. По подозрению в расправе задержан его 19-летний брат.

В Зеленогорске ранее пожилой мужчина расправился со своим сыном. Мотивом убийства явилось пристрастие потерпевшего к спиртному. Орудием преступления стала палка. Мужчина скончался от ударов по голове.
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