Москвич ударом топора убил брата в подмосковном СНТ «Биолог»

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли убийство в Подмосковье. Преступление было совершено на территории СНТ «Биолог», сообщил канал РЕН ТВ.
В дачном массиве был найден труп 33-летнего жителя Москвы. Он скончался, получив удар топором по голове. По подозрению в расправе задержан его 19-летний брат.
В Зеленогорске ранее пожилой мужчина расправился со своим сыном. Мотивом убийства явилось пристрастие потерпевшего к спиртному. Орудием преступления стала палка. Мужчина скончался от ударов по голове.