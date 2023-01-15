Путин: инфляция в России по итогам первого квартала может снизиться до 5%

Инфляция в России по итогам первого квартала текущего года может замедлится до 5% от сегодняшнего уровня в 11,9%, сообщил в интервью в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» президент страны Владимир Путин.
По словам главы государства, ситуацию в российской экономике можно сейчас назвать не просто стабильной, а удовлетворительной, если не хорошей. А снижение темпов инфляции является очень хорошим показателем для обеспечения достойного уровня жизни и реальных доходов граждан, подчеркнул он.
Кроме этого, российский лидер отметил, что промышленное производство страны находится сейчас на подъеме, как и сельское хозяйство и строительство. Это дает возможность назвать ситуацию в экономике вполне удовлетворительной, заключил президент.