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Путин: инфляция в России по итогам первого квартала может снизиться до 5%

Экономика
Путин: инфляция в России по итогам первого квартала может снизиться до 5%

Инфляция в России по итогам первого квартала текущего года может замедлится до 5% от сегодняшнего уровня в 11,9%, сообщил в интервью в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1» президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, ситуацию в российской экономике можно сейчас назвать не просто стабильной, а удовлетворительной, если не хорошей. А снижение темпов инфляции является очень хорошим показателем для обеспечения достойного уровня жизни и реальных доходов граждан, подчеркнул он.

Кроме этого, российский лидер отметил, что промышленное производство страны находится сейчас на подъеме, как и сельское хозяйство и строительство. Это дает возможность назвать ситуацию в экономике вполне удовлетворительной, заключил президент.
владимир путин Инфляция экономика
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