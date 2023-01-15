Путин: инфляция в России по итогам первого квартала может снизиться до 5%

По словам главы государства, ситуацию в российской экономике можно сейчас назвать не просто стабильной, а удовлетворительной, если не хорошей. А снижение темпов инфляции является очень хорошим показателем для обеспечения достойного уровня жизни и реальных доходов граждан, подчеркнул он.