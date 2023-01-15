Спасатели ВОСВОД провели для петербуржцев мастер-класс по спасению на льду

15 января на набережной Крюкова канала спасатели ВОСВОД провели тренировки и мастер-класс по спасению на льду. Они рассказали и показали петербуржцам, как помочь утопающему или выбраться из проруби самому.
Первое, о чем неустанно напоминают спасатели: выход на лед может быть опасен для жизни. Однако, если этого никак не избежать, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, потребуется разрешение от Правительства Санкт-Петербурга. Во-вторых, необходимо иметь при себе спасательный жилет и заряженный телефон для вызова спасателей в случае ЧП. Кроме того, хорошо бы подождать, пока лед окрепнет. Для этого в течение двух недель температура воздуха должна находиться ниже отметки минус 20 градусов Цельсия.
«Если вы провалились под лед, сохраняйте спокойствие, широко расставьте руки о кромку льда. Наша задача — вытащить на поверхность верхнюю часть тела, корпус. Далее работаем ногами и руками, выкарабкиваемся, но не встаем. Ползем в ту сторону, откуда пришли, 10-20 метров, потому что можем провалиться опять. После этого встаем и идем греться», — проинструктировал Александр Зуев, начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД.
Если же вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия и заметили человека, который провалился под лед, не спешите протягивать ему руку помощи. Как утверждают спасатели, в большинстве случаев ни к чему хорошему это не приведет.
«Когда вы даете руку, человек, который провалился, он утащит вас под лед. В состоянии аффекта он будет расценивать вашу руку как спасательный круг, и тогда сразу два человека окажутся в майне. Вам нужно дать ему подручный предмет. Любая палка, рюкзак ваш, к примеру. Можете снять куртку и дать ее. Все что угодно, но не собственная рука. И обязательно подползайте к человеку. Если мы идем, то на тоненький лед ложится слишком большая точечная нагрузка — больше вероятность, что мы провалимся. Обязательно ложимся. Больше точек опоры — меньше риска», — объяснил Александр Зуев.
С начала года провалиться под лед успели девять человек. К счастью, всех их удалось спасти.