Спасатели ВОСВОД провели для петербуржцев мастер-класс по спасению на льду

Первое, о чем неустанно напоминают спасатели: выход на лед может быть опасен для жизни. Однако, если этого никак не избежать, важно соблюдать ряд правил. Во-первых, потребуется разрешение от Правительства Санкт-Петербурга. Во-вторых, необходимо иметь при себе спасательный жилет и заряженный телефон для вызова спасателей в случае ЧП. Кроме того, хорошо бы подождать, пока лед окрепнет. Для этого в течение двух недель температура воздуха должна находиться ниже отметки минус 20 градусов Цельсия.