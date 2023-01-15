Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета

Жертвами крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Покхаре стали 68 человек. Об этом пишет Reuters со ссылкой на управление гражданской авиации Непала.
Напомним, что речь идет о крушении самолета, которое произошло сегодня между старым и новым аэропортом Покхары. В этот момент на борту находились 72 человека, включая четырех граждан России. Выжить удалось лишь двоим из них: сейчас они находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.
Отмечается, что избежать большего количества жертв удалось благодаря действиям пилота. Летчик оперативно сместил курс самолета, чтобы он не упал на населенный пункт, в котором располагается оживленный рынок Рамгхат.