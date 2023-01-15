Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек при крушении самолета

Напомним, что речь идет о крушении самолета, которое произошло сегодня между старым и новым аэропортом Покхары. В этот момент на борту находились 72 человека, включая четырех граждан России. Выжить удалось лишь двоим из них: сейчас они находятся в больнице в крайне тяжелом состоянии.