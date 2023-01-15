Политолог Сатановский рассказал, что ждет Россию после выборов президента Чехии

По словам эксперта, какая бы ветвь власти не оказалась сильнее в Чехии, Москве от этого лучше не станет. Республика намертво встроена в НАТО и подчиняется во всем Евросоюзу. Чехи не могут позволить себе вольностей, как это делает соседняя Венгрия.