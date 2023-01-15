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Политолог Сатановский рассказал, что ждет Россию после выборов президента Чехии

Политика
Политолог Сатановский рассказал, что ждет Россию после выборов президента Чехии

Результаты выборов президента Чехии не отразятся положительным образом на отношении страны к России. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, какая бы ветвь власти не оказалась сильнее в Чехии, Москве от этого лучше не станет. Республика намертво встроена в НАТО и подчиняется во всем Евросоюзу. Чехи не могут позволить себе вольностей, как это делает соседняя Венгрия.

Плюс ко всему Чехия подчиняется приказам из США. Все дело в том, что Прага не может указывать Вашингтону и Брюсселю.

«Так что, будет во главе этой страны тот или иной кандидат в президенты, нам все равно. Не будет в Европе мира ни под оливами, ни под соснами, ни под дубами, ни под самым занюханным тундровым стланником. Пускай кого угодно своим президентом выбирают», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан связал прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией с дешевыми энергоносителями.
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