Политолог Сатановский рассказал, что ждет Россию после выборов президента Чехии

Результаты выборов президента Чехии не отразятся положительным образом на отношении страны к России. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.
По словам эксперта, какая бы ветвь власти не оказалась сильнее в Чехии, Москве от этого лучше не станет. Республика намертво встроена в НАТО и подчиняется во всем Евросоюзу. Чехи не могут позволить себе вольностей, как это делает соседняя Венгрия.
Плюс ко всему Чехия подчиняется приказам из США. Все дело в том, что Прага не может указывать Вашингтону и Брюсселю.
«Так что, будет во главе этой страны тот или иной кандидат в президенты, нам все равно. Не будет в Европе мира ни под оливами, ни под соснами, ни под дубами, ни под самым занюханным тундровым стланником. Пускай кого угодно своим президентом выбирают», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан связал прежнюю позицию о хороших отношениях с Россией с дешевыми энергоносителями.