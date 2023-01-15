Раскритиковавший Россию Назаров охотно заключал госконтракты после начала СВО

Обычно артист выступал в качестве чтеца и брал за одно мероприятие 360 тысяч рублей. Назаров много раз становился чтецом на патриотических мероприятиях. Например, в 2020 году он заработал в Челябинске 900 тысяч рублей в рамках проекта «Накануне победной весны».