Раскритиковавший Россию Назаров охотно заключал госконтракты после начала СВО

Звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, критикующий Россию и выступающий против спецоперации, получал деньги по госконтрактам. Причем актер охотно продолжал заключать соглашения с государством даже после начала СВО, сообщил источник ФАН.
Всего Назаров заключил 28 госконтрактов на общую сумму почти в 7 миллионов рублей. На четыре контракта актер согласился уже после 24 февраля.
Обычно артист выступал в качестве чтеца и брал за одно мероприятие 360 тысяч рублей. Назаров много раз становился чтецом на патриотических мероприятиях. Например, в 2020 году он заработал в Челябинске 900 тысяч рублей в рамках проекта «Накануне победной весны».