Двое мужчин изрезали пермяка в Невском районе Петербурга

В Петербурге совершено нападение на приезжего из Пермского края. Мужчина пострадал в Невском районе от действий двух злоумышленников, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.
Полицейским поступил звонок от администратора хостела. Женщина рассказала, что мужчина получил ножевые ранения. Силовики в дальнейшем установили, что жертвой нападения стал 32-летний гражданин. Медики диагностировали ему ранения груди и плеча. Кроме того, он получил травму головы.
В Кронштадте возле школы охранник обнаружил мужчину с ножевым ранением. На него во время конфликта напала пьяная женщина.