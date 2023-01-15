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Двое мужчин изрезали пермяка в Невском районе Петербурга

Происшествия
Двое мужчин изрезали пермяка в Невском районе Петербурга

В Петербурге совершено нападение на приезжего из Пермского края. Мужчина пострадал в Невском районе от действий двух злоумышленников, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полицейским поступил звонок от администратора хостела. Женщина рассказала, что мужчина получил ножевые ранения. Силовики в дальнейшем установили, что жертвой нападения стал 32-летний гражданин. Медики диагностировали ему ранения груди и плеча. Кроме того, он получил травму головы.

В Кронштадте возле школы охранник обнаружил мужчину с ножевым ранением. На него во время конфликта напала пьяная женщина.
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