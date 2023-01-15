Двое мужчин изрезали пермяка в Невском районе Петербурга

Полицейским поступил звонок от администратора хостела. Женщина рассказала, что мужчина получил ножевые ранения. Силовики в дальнейшем установили, что жертвой нападения стал 32-летний гражданин. Медики диагностировали ему ранения груди и плеча. Кроме того, он получил травму головы.