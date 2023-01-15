Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике

В частности, уровень безработицы находится на историческом минимуме, а инфляция имеет тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала текущего года она может приблизиться к 5% вместо нынешних 11,9%. В целом положение дел вполне удовлетворительное, если не хорошее, отметил Путин.