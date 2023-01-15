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Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике

Экономика
Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике

Российская экономика находится в стабильном состоянии, подчеркнул президент страны Владимир Путин.

В интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» он констатировал, что по ряду отраслей показатели оказались лучше не только прогнозов противников страны, но и выше ожиданий правительства.

В частности, уровень безработицы находится на историческом минимуме, а инфляция имеет тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала текущего года она может приблизиться к 5% вместо нынешних 11,9%. В целом положение дел вполне удовлетворительное, если не хорошее, отметил Путин.
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