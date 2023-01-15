Путин назвал стабильной ситуацию в российской экономике

Российская экономика находится в стабильном состоянии, подчеркнул президент страны Владимир Путин.
В интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» он констатировал, что по ряду отраслей показатели оказались лучше не только прогнозов противников страны, но и выше ожиданий правительства.
В частности, уровень безработицы находится на историческом минимуме, а инфляция имеет тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала текущего года она может приблизиться к 5% вместо нынешних 11,9%. В целом положение дел вполне удовлетворительное, если не хорошее, отметил Путин.