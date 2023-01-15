Доходы России от экспорта удобрений за десять месяцев прошлого года увеличились на 70%

Еще одним фактором в пользу Москвы стало закрытие в условиях резкого подорожания газа весной 2022 года заводов по производству удобрений в Европе. При этом FT отмечает, что повышение цен на продукцию наблюдалось задолго до 24 февраля. Началось оно после введения санкций против Белоруссии и сокращения Россией поставок голубого топлива.