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Доходы России от экспорта удобрений за десять месяцев прошлого года увеличились на 70%

Экономика
Доходы России от экспорта удобрений за десять месяцев прошлого года увеличились на 70%

Российский бюджет, несмотря на снижение объемов продаж и экспортные санкции, получил за первые десять месяцев 2022 года доход от экспорта удобрений, на 70% превышающий значения аналогичного периода предыдущего года.

Соответствующие данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН приводит газета Financial Times. Поставки продукции с января по октябрь принесли в казну России 16,7 млрд долларов, несмотря на падение объемов продаж на 10%. Аналитики связывают подобную ситуацию с ростом стоимости удобрений на фоне украинского кризиса.

Еще одним фактором в пользу Москвы стало закрытие в условиях резкого подорожания газа весной 2022 года заводов по производству удобрений в Европе. При этом FT отмечает, что повышение цен на продукцию наблюдалось задолго до 24 февраля. Началось оно после введения санкций против Белоруссии и сокращения Россией поставок голубого топлива.
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