Гидрометцентр России предупредил граждан о морозном феврале

Последний зимний месяц не даст жителям России почувствовать наступление весны. Заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина предупредила граждан о морозах в феврале.
Температура воздуха во многих регионах во втором месяце года будет ниже климатической нормы. Однако аномальных морозов и больших снежных осадков в стране не предвидится, сообщила синоптик.
Особенно холодным февраль будет для жителей Брянской, Белгородской и Курской областей. Морозы также накроют Москву, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Урал, Сахалин, Приморье и Хабаровский край.
Жители Черноморского побережья почувствуют непривычное для региона похолодание. Температура воздуха в некоторых районах по ночам может опускаться до нуля градусов Цельсия, а днем не поднимется выше +6 градусов.