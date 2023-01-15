ФАН узнал причину смерти и место захоронения Вахтанга Кикабидзе

Грузинский актер, певец и политический деятель Вахтанг Кикабидзе скончался 15 января на 85-м году жизни. Источник ФАН рассказал о причине смерти артиста и будущем месте его захоронения.
Кикабидзе умер из-за остановки сердца, но он также имел ряд серьезных проблем со здоровьем, в том числе с почками. После смерти жены Ирины Кебадзе в октябре 2021 года артист сильно сдал.
Похоронят Кикабидзе рядом с супругой на основанном в 1836 году Верийском кладбище, которое находится в Тбилиси. Эта просьба была частью его завещания. Время и место прощания с актером пока неизвестно.