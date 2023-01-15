Депутат Анатолий Вассерман объяснил причину польской русофобии

Польша исторически стремилась возглавить славянские народы, но уступила пальму первенства России, что привело к зарождению русофобии в этой стране. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Варшава всегда выбирает стратегического союзника на основе антироссийского политического курса. Об этом написал Витольд Модзелевский в статье для издания Mysl Polska.
Депутат Анатолий Вассерман обратил внимание на историческое противостояние Варшавы и Москвы в борьбе за региональное лидерство. Речь Посполитая не смогла добиться успеха в данном предприятии.
«Польская русофобия имеет очень давнюю историю. Связана она с тем, что Польша долго пыталась стать главной славянской страной, но эту роль у нее перехватила Россия», — отметил эксперт.
Народный избранник указал на психологические корни зарождения антипатии Варшавы к своему восточному соседу. Внутренняя неудовлетворенность, вызывающая чувство отторжения по отношению к Москве, связана с чередой неудач, приведших к поражению проекта Речи Посполитой.
«Россия перехватила инициативу даже не столько собственными усилиями, сколько вследствие ошибок польской политики. Естественно, поляки не хотят признавать, что ошибались. Это заставляет их особо сильно ненавидеть Россию», — констатировал Вассерман.
Ранее политолог Антон Бредихин назвал президента США Джо Байдена автором геноцида народа бывшей УССР. Он отметил готовность американцев бороться с РФ до последнего украинца.