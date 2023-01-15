Светская львица Алена Кравец хочет купить усадьбу покойной Инны Чуриковой

Загородную усадьбу покойной актрисы Инны Чуриковой хочет приобрести покупатель с Рублевки. Купить дом звезды отечественного кино желает певица и светская львица Алена Кравец.
По словам знаменитой блондинки, она живет рядом с имением Чуриковой на Николиной Горе. Соседи между собой называют усадьбу актрисы «Барский двор», отметила Кравец. Актриса следила за территорией при жизни и вкладывала в дом большие деньги, поэтому участок хорошо ухожен, обратила внимание светская львица.
Если верить певице, имение стоит около 300 миллионов рублей. Унаследовать дом, как и все остальное имущество артистки, должны ее отец и сын. Но соседи подозревают, что семья Чуриковой продаст усадьбу.
«С этим, думаю, проблем не будет. Претенденты уже есть. В том числе и я», — призналась Кравец в беседе с «МК».
Светская львица назвала дом актрисы роскошным, а место его расположения элитным. Певица считает, что покупка имения станет хорошим вложением денег.
Напомним, Инна Чурикова скончалась в больнице 14 января. Актрисе было 79 лет. Прощание со звездой отечественного кино состоится 17 января в «Ленкоме».