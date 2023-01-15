Светская львица Алена Кравец хочет купить усадьбу покойной Инны Чуриковой

По словам знаменитой блондинки, она живет рядом с имением Чуриковой на Николиной Горе. Соседи между собой называют усадьбу актрисы «Барский двор», отметила Кравец. Актриса следила за территорией при жизни и вкладывала в дом большие деньги, поэтому участок хорошо ухожен, обратила внимание светская львица.