Эксперт Русецкий отметил пользу финансовых приложений для накопления средств

По его словам, в последнее время появилось много интересных сервисов, освобождающих пользователей от необходимости откладывать средства самостоятельно. В частности, такие приложения автоматически округляют до определенной суммы покупки, а разницу направляют в «электронную» копилку. Также они помогают решить проблему отсутствия системности в сбережениях.