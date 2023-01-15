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Эксперт Русецкий отметил пользу финансовых приложений для накопления средств

Экономика
Эксперт Русецкий отметил пользу финансовых приложений для накопления средств

Россиянам стоит использовать финансовые приложения, чтобы в фоновом режиме создавать денежную подушку безопасности, заявил агентству «Прайм» управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

По его словам, в последнее время появилось много интересных сервисов, освобождающих пользователей от необходимости откладывать средства самостоятельно. В частности, такие приложения автоматически округляют до определенной суммы покупки, а разницу направляют в «электронную» копилку. Также они помогают решить проблему отсутствия системности в сбережениях.

Русецкий предложил настроить автопереводы в цифровом сервисе. При этом лучше выставить небольшую сумму, незаметную для пользователя. Эксперт заверил, что результат окажется впечатляющим.
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