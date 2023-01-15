Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности, снявшись в купальнике

Певица Виктория Дайнеко решила опровергнуть слухи о беременности, которые распространили СМИ. Исполнительница снялась в раздельном купальнике и показала плоский живот.
Дайнеко вместе со своим мужчиной Романом посетили премьеру фильма Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Журналисты заметили, что для выхода в свет артистка выбрала платье свободного кроя и предположили, что она беременна. Дайнеко записала видео, в котором показала абсолютно плоский живот.
«Вот, пожалуйста, дорогие журналисты, я и мой гигантский живот. Тут, наверное, месяц девятый. Хотя, может, когда-то накаркаете, я не против», — иронично заявила Дайнеко.
У известной певицы уже есть дочь от музыканта Юрия Клеймана. Пара сообщила о разводе еще в 2017 году. Дайнеко не показывает поклонникам дочь, но она уверена, что девочка в скором времени сама решит рассказать миру о себе.
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