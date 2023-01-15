В Кабуле неизвестные застрелили экс-депутата афганского парламента

Бывшего депутата парламента Афганистана Мурсаль Набизаде застрелили в собственном доме на востоке Кабула. Также был ранен ее брат, сообщает газета Hasht-e Subh. Информацию о случившемся подтвердил секретарь местного полицейского управления Халид Задран.
По данным источников, группа неизвестных совершила вооруженное нападение на дом экс-депутата в ночь на 15 января. Правоохранители уже начали расследование по факту произошедшего. Ни одна организация пока не взяла на себя ответственность за данное преступление.
Отметим, что Мурсаль Набизаде являлась парламентарием до того, как ко власти в Афганистане пришли члены радикального движения «Талибан»✱ (террористическая организация, запрещенная в России).
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация