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Washington Post: ВСУ могут отступить из Бахмута ввиду больших потерь

Армия
Washington Post: ВСУ могут отступить из Бахмута ввиду больших потерь

Украинская армия несет колоссальные потери в боях за Бахмут и может отступить из этого города, сообщили обозреватели американского издания Washington Post.

Каждый день сражений в Бахмуте и его окрестностях приводит к гибели и ранениям множества солдат и офицеров ВСУ, признали авторы Washington Post.

«Возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — цитируют журналисты слова одного из военных ВСУ.

Он подчеркнул, что его подразделение понесло в Бахмуте невосполнимые потери, а оставшийся личный состав серьезно изнурен.

Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что украинские националисты превратили весь Бахмут в большой укрепрайон, который проламывается бойцами ЧВК «Вагнер». При этом никаких признаков отступления ВСУ из города не наблюдается, отметил Симонов.
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