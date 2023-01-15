Washington Post: ВСУ могут отступить из Бахмута ввиду больших потерь

Украинская армия несет колоссальные потери в боях за Бахмут и может отступить из этого города, сообщили обозреватели американского издания Washington Post.
Каждый день сражений в Бахмуте и его окрестностях приводит к гибели и ранениям множества солдат и офицеров ВСУ, признали авторы Washington Post.
«Возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — цитируют журналисты слова одного из военных ВСУ.
Он подчеркнул, что его подразделение понесло в Бахмуте невосполнимые потери, а оставшийся личный состав серьезно изнурен.
Ранее военкор Александр Симонов сообщил, что украинские националисты превратили весь Бахмут в большой укрепрайон, который проламывается бойцами ЧВК «Вагнер». При этом никаких признаков отступления ВСУ из города не наблюдается, отметил Симонов.