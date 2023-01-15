Штурмовики ЧВК «Вагнер» продолжают наступление и зачистку под землей после полного освобождения Соледара от украинских сил. Издание «Народные новости» опубликовалоэксклюзивный фоторепортаж из региона после сокрушительного поражения ВСУ.
Противник пытался превратить населенный пункт в мощный укрепрайон. Украинские военнослужащие занимали позиции в жилой застройке, промышленной зоне и даже санатории «Соляная симфония». Гражданских солдаты ВСУ использовали в качестве живого щита.
Роль в победе над противником в Соледаре сыграла подготовка бойцов ЧВК «Вагнер», а также боевой опыт наступательных действий, слаженная работа и грамотная организация «музыкантов».
ВСУ в Соледаре понесли большие потери в живой силе. Точные цифры пока неизвестны. Первые дни после его освобождения киевская пропаганда не могла сориентироваться на фоне неожиданного штурма и сообщала о стратегической бесполезности города. Тем не менее освобождение Соледара открыло с фланга Бахмут (до 2014 года Артемовск) для дальнейшего наступления подразделений ЧВК «Вагнер».
Ранее стало известно, что «оркестр» полностью контролирует территорию Соледара. Штурмовали город исключительно «вагнеровцы» без участия каких-либо других подразделений.