Освобождение Соледара: как ЧВК «Вагнер» зачистили город от ВСУ

ВСУ в Соледаре понесли большие потери в живой силе. Точные цифры пока неизвестны. Первые дни после его освобождения киевская пропаганда не могла сориентироваться на фоне неожиданного штурма и сообщала о стратегической бесполезности города. Тем не менее освобождение Соледара открыло с фланга Бахмут (до 2014 года Артемовск) для дальнейшего наступления подразделений ЧВК «Вагнер».