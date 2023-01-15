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Захарова объяснила, кто на самом деле является лицом киевского режима

Политика
Захарова объяснила, кто на самом деле является лицом киевского режима

Президент Украины Владимир Зеленский является «носом» киевского режима, а не его «лицом». С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала информацию о том, что советника главы офиса украинского лидера Алексея Арестовича стали считать якобы «внедренным агентом Кремля». Это произошло после ракетного инцидента в Днепре.

«Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо», — не без иронии объяснила Захарова, опубликовав пост в личном Telegram-канале.

Ранее Арестович признался, что ВСУ имеют отношение к падению снаряда на днепровский жилой дом. По его словам, к данной ситуации привела работа систем ПВО. Такое заявление советник сделал в одном из недавних интервью.
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