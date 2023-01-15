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Неизвестные с ножами напали на юных сербских футболистов и их родителей в Сараево

Происшествия
Неизвестные с ножами напали на юных сербских футболистов и их родителей в Сараево

Группа злоумышленников напала в Сараево на сербских детей-футболистов и их родителей. У преступников были при себе ножи. Хулиганы кричали, что специально ждали своих жертв.

Количество нападавших превышало десять человек. Один из злоумышленников нанес мужчине ножевое ранение. Перед этим людям в лицо распылили перцовый газ из баллончика.

Руководитель сербского МИД Ивица Дачич попросил власти Боснии и Герцеговины установить причастных к нападению и наказать. По мнению министра, граждане пострадали в рамках кампании, развернутой против сербов.
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