Неизвестные с ножами напали на юных сербских футболистов и их родителей в Сараево

Группа злоумышленников напала в Сараево на сербских детей-футболистов и их родителей. У преступников были при себе ножи. Хулиганы кричали, что специально ждали своих жертв.
Количество нападавших превышало десять человек. Один из злоумышленников нанес мужчине ножевое ранение. Перед этим людям в лицо распылили перцовый газ из баллончика.
Руководитель сербского МИД Ивица Дачич попросил власти Боснии и Герцеговины установить причастных к нападению и наказать. По мнению министра, граждане пострадали в рамках кампании, развернутой против сербов.