Феномен усталости в браке: психолог Миллер рассказала о причинах разлада между мужчиной и женщиной

Отношения между мужчиной и женщиной — это дорога с двусторонним движением, в одиночку их построить невозможно. Если только один будет вносить свои эмоциональные инвестиции в виде внимания, нежности, романтики, сюрпризов — рано или поздно чувства перегорят, поскольку второй партнер видит, что в него не инвестируют время, внимание и так далее. Следовательно, он начинает чувствовать себя нелюбимым, неважным, ненужным, постепенно образуется холод и отчужденность, которая в последствии становится нормой отношений.