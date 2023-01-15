Феномен усталости в браке: психолог Миллер рассказала о причинах разлада между мужчиной и женщиной

Супружеская скука встречается довольно часто в отношениях. Скука – это эмоция, которая происходит сейчас, соответственно, когда-то людям было классно вдвоем – был адреналин, присутствовал трепет ожидания встречи с любимым человеком и эйфория от каждого прикосновения. Куда девается весь этот прекрасный набор эмоций? Дело в том, как каждый партнер вкладывается в эти отношения. Об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.
«Секс — это не возвратно-поступательные движения, приводящие к оргастической разрядке, а нечто большее, что затрагивает эмоциональную сферу. Соответственно, качественный секс возможен только тогда, когда вы им занимаетесь еще и через мозги, все остальное — просто кардио упражнения, которые можно отработать в спортзале. Иногда этот вариант приносит даже больше пользы организму», — считает психолог.
Отношения между мужчиной и женщиной — это дорога с двусторонним движением, в одиночку их построить невозможно. Если только один будет вносить свои эмоциональные инвестиции в виде внимания, нежности, романтики, сюрпризов — рано или поздно чувства перегорят, поскольку второй партнер видит, что в него не инвестируют время, внимание и так далее. Следовательно, он начинает чувствовать себя нелюбимым, неважным, ненужным, постепенно образуется холод и отчужденность, которая в последствии становится нормой отношений.
Основные симптомы усталости в браке:
— партнеры перестают просто так проявлять нежность друг к другу, пропадает тактильность;
— пропадают страстные поцелуи в губы;
— секс переходит в механический;
— нет эмоциональной близости, партнерам вместе неинтересно.
«Преодолеть супружескую скуку практически невозможно, никакие сексуальные игрушки, костюмы и парики не помогут. Единственное, что они могут сделать — заставить партнера думать, что у него секс с другим человеком, не с вами. Поэтому вопрос налаживания секса через такие приемы весьма сомнительный, с кем наладите ему отношения в итоге? Проблема в том, что не у всех есть смелость признаться, что "лошадь сдохла" и пора слезать, для этого нужно быть честным с самим собой», — заключила Александра Миллер.
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