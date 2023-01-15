Заммэра Москвы Ефимов анонсировал строительство завода вентиляционного оборудования

Компания «Фабрика Вентиляции ГалВент» получила в аренду от московских властей земельный участок, на котором будет построен завод вентиляционного оборудования, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, создадут производственную площадку в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). В объект на юго-востоке города компания вложит около 4 млрд рублей, а на самом предприятии площадью 37 тысяч квадратных метров откроется 1,1 тысячи рабочих мест.
Производство технически сложного вентиляционного оборудования, план которого подготовлен специалистами «Фабрики Вентиляции ГалВент», будет участвовать в импортозамещении, отметил Ефимов. Новый завод появится в Некрасовке, договор аренды участка заключен на пять лет.