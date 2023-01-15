CNN: Украина превратилась в полигон для испытаний западного вооружения и боевой техники

Соединенные Штаты в ходе острой фазы украинского кризиса превратили территорию этой страны в настоящий полигон для испытаний западного вооружения и боевой техники. Об этом сообщили обозреватели американского издания CNN Кэти Бо Лиллис и Орен Либерман.
Боевые действия на Украине предоставили США и их союзникам редкую возможность опробовать свое оружия в реальных и довольно сложных условиях, отметили Лиллис и Либерман в публикации для издания CNN. «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный пересказ их статьи.
«Украина – абсолютно оружейная лаборатория во всех смыслах, потому что ничего из этого оборудования никогда не использовалось в конфликте между двумя промышленно развитыми странами», — привели авторы публикации слова осведомленного источника из силовых структур США.
Пентагон, Госдепартамент и американская разведка постоянно отслеживают, какие боеприпасы и техника являются наиболее эффективными в ходе боевых действий и пытаются получить обратную связь от предоставления помощи Украине в интересах военно-промышленного комплекса США, отметили журналисты CNN.