CNN: Украина превратилась в полигон для испытаний западного вооружения и боевой техники

Боевые действия на Украине предоставили США и их союзникам редкую возможность опробовать свое оружия в реальных и довольно сложных условиях, отметили Лиллис и Либерман в публикации для издания CNN. «ПолитРоссия» предоставила эксклюзивный пересказ их статьи.