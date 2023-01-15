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Сенатор Ковитиди: США хотят войны с Китаем для установления контроля над Евразией

Политика
Сенатор Ковитиди: США хотят войны с Китаем для установления контроля над Евразией

Соединенные Штаты готовятся к войне против Китая для установления контроля над Евразией. Об этом заявила член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

По словам сенатора, американцам сложно объяснить, что их страна превратилась в главного агрессора планеты. Вашингтон будет стараться не затягивать с организацией провокаций в отношении Пекина.

«Мы видим, что государственные перевороты и понуждения к войне стали порочным политическим почерком США», — написала Ковитиди в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМС США Майкл Гилдей заявил о подготовке к войне с КНР.
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