Окровавленного мужчину обнаружили у дверей школы в Кронштадте

По предварительным данным, безработная нанесла потерпевшему удары ножом во время совместного застолья. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него колото-резаные раны левой половины грудной клетки, плеча и предплечий.