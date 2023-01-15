Окровавленного мужчину обнаружили у дверей школы в Кронштадте

Сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнюю женщину, которая изрезала ножом мужчину в Кронштадте. Раненого обнаружили возле входа в школу, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, безработная нанесла потерпевшему удары ножом во время совместного застолья. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него колото-резаные раны левой половины грудной клетки, плеча и предплечий.
Правоохранители обнаружили на месте происшествия нож со следами крови, а также сняли отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Автомеханик ранее изрезал ножом своего коллегу в Екатеринбурге, сообщало URA.RU. В отношении подозреваемого завели уголовное дело.